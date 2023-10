Mehr als 3000 Union-Fans feiern U19 in der Alten Försterei

Wenn schon nicht Königsklasse, dann wenigstens Youth League in der Alten Försterei: Mehr als 3000 Fans haben die U19 des 1. FC Union Berlin am Dienstagnachmittag bei ihrem Spiel gegen den SC Braga angefeuert. Trotzdem bleibt der Nachwuchs der Köpenicker in der UEFA Youth League ohne Punktgewinn. Nach der 1:2-Niederlage bei Real Madrid unterlag die Mannschaft von Trainer Marco Grote vor 3150 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei mit 1:4 (1:3).

Die Union-Spieler wurden trotz der Niederlage von den auf der Haupttribüne und Gegengerade sitzenden beziehungsweise stehenden Anhängern gefeiert. Von den Profis wirkte bei den Eisernen Torwart Yannic Stein mit. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer zieht für die Heimspiele in der Champions League ins größere Olympiastadion um.

Unions Nachwuchs ging am Feiertag zwar durch Timon Kramer in der 10. Minute mit 1:0 in Führung. Im Anschluss kamen die deutlich überlegenen Portugiesen jedoch zu einem klaren Sieg. Schon vor der Pause eilte Braga durch Tore von Kauan Kelvin (16.), Roger Fernandes (37.) und Joao Goncalves (44.) mit 1:3 davon. Im zweiten Durchgang schlug Goncalves noch einmal zu (51.).