Mehr als 30 Graffiti mit Bezug zum Gaza-Krieg gesprüht

Wachsexplosion in Haus: Mehrere Wohnungen beschädigt Beim Versuch, einen Wachsbrand zu löschen, hat eine Münchnerin versehentlich eine Explosion ausgelöst. Durch die Druckwelle in dem Mehrfamilienhaus seien auch die benachbarte und die darunter liegende Wohnung beschädigt worden, teilte die Berufsfeuerwehr am Dienstag mit. Nach eigenen Angaben habe die 60-Jährige in ihrer Wohnung im Stadtteil Au Kerzen gießen wollen. Dafür habe sie in einem Topf Wachs erhitzt, das schließlich in Brand geraten sei, hieß es.