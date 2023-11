Mehr als 2400 Männer Opfer von partnerschaftlicher Gewalt

Mehr zum Thema

Alba-Sportdirektor bleibt trotz Niederlagen-Serie gelassen Auch nach der fünften Pflichtspiel-Niederlage in Serie war Alba-Sportdirektor Himar Ojeda bemüht, Ruhe zu bewahren. Die Zeit zu urteilen kommt erst, wenn wir meinen, dass es notwendig ist. Unsere Philosophie ist es zu wachsen. Und die werden wir nicht über Bord werfen, nur um aktuell Spiele zu gewinnen, sagte der Spanier nach der 79:87-Auswärtspleite am Sonntag bei den MHP Riesen Ludwigsburg.

Slowik: Zügige Bearbeitung liegengebliebener Fälle Im Fall Hunderter liegengebliebener Fälle beim Staatsschutz des Berliner Kriminalamtes (LKA) gibt es laut Polizeipräsidentin Barbara Slowik derzeit keine Hinweise auf eine politische Motivation. Es werde jedoch nach allen Seiten ermittelt, warum die mehr als 300 Verfahren nicht oder unzureichend bearbeitet worden seien, sagte Slowik am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Betroffen ist die Abteilung beim LKA, die für die Bearbeitung von Straftaten aus dem rechten Spektrum zuständig ist. Jetzt wird alles getan, um schnellstmöglich die Bearbeitung oder Weiterbearbeitung zu gewährleisten, sagte Slowik.