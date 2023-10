Mehr als 20 Grad zum Wochenstart

Mehr zum Thema

Parlamentswahl in Luxemburg hat begonnen Das zweitkleinste Land der EU wählt am Sonntag ein neues Parlament. Die Wahllokale in Luxemburg sind bis 14.00 Uhr geöffnet.

Mainzer OB: Keine Liquiditätskredite mehr aufnehmen Die dank der durch den Erfolg von Biontech sprudelnden Steuereinnahmen finanziell gut gestellte Stadt Mainz will künftig keine Liquiditätskredite mehr aufnehmen. Das sollten wir grundsätzlich vermeiden, sagte Oberbürgermeister Nino Haase der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Der kommunale Konsum dürfe nie wieder über Kredite finanziert werden. Das hat uns ja in die Bredouille gebracht. In vergangenen Jahren hätten die Liquiditätskredite das Gros der städtischen Schulden ausgemacht, sagte der parteilose Politiker. Dem steht dann kein dauerhafter Wert gegenüber, so steigt die Verschuldung.