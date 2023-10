Mehr als 2,5 Millionen Pfandflaschen gesammelt

Bei der Aktion Spende Dein Pfand am Hamburger Flughafen sind in den vergangenen acht Jahren rund 2,5 Millionen Pfandflaschen gesammelt und recycelt worden. Seit September 2015 sind dadurch mehr als 633.000 Euro zusammengekommen, wie der Flughafen am Mittwoch mitteilte. Dieses Pfandgeld sei an das Straßenmagazin Hinz & Kunzt geflossen, das damit drei Vollzeitarbeitsstellen für ehemalige Langzeitarbeitslose finanziere.

Die Pfandbeauftragten übernehmen am Hamburger Flughafen die Entleerung, Säuberung und Pflege der eigens aufgestellten Sammelbehälter. Sie sortierten die Flaschen und verpackten sie in spezielle Säcke, hieß es. Im Anschluss daran kümmert sich das Unternehmen Der Grüne Punkt demnach um die Pfandgelder und das Recycling.

Der Flughafen will das Projekt ausweiten: Statt wie bislang sechs sollen nun acht Sammelbehälter in den Terminals bereit stehen, vor allem vor der Sicherheitskontrolle. Die neuen Tonnen befinden sich den Angaben zufolge hinter der Sicherheitskontrolle. Unsere Fluggäste nehmen das Projekt und die Sammelbehälter sehr gut an, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung am Hamburg Airport, Michael Eggenschwiler. Deswegen möchten wir nun auch im Bereich der Gates die Möglichkeit bieten, Pfandflaschen noch kurz vor dem Abflug zu spenden.

Die Aktion Spende Dein Pfand läuft am Helmut-Schmidt-Flughafen seit September 2015. Zuvor hatte es einen Konflikt mit Flaschensammlern am Airport gegeben. Bundesweit beteiligen sich acht Flughäfen, an denen insgesamt mehr als 12 Millionen Pfandflaschen gesammelt wurden.