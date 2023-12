Mehr als 100 Flüge am Flughafen München abgesagt

Mehr zum Thema

Dutzende Unfälle durch Glätte: Warnung vor viel Neuschnee Frost und Schneefall in weiten Teilen Bayerns haben zu zahlreichen Unfällen auf den Straßen geführt. Und der Wetterdienst warnt: Vor allem den Süden erwartet am Wochenende eine große Menge Neuschnee.