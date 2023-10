Mehr Abschiebungen und freiwillige Ausreisen als im Vorjahr

Mehr zum Thema

Mehr Hilfen zur Erziehung nach der Corona-Zeit Nach der Corona-Zeit ist die Zahl der Erziehungsberatungen, Heimerziehungen und Familienhilfen in Sachsen-Anhalt deutlich angestiegen. Insgesamt seien im vergangenen Jahr landesweit 14.718 Hilfen oder Beratungen für junge Menschen begonnen worden und damit 1835 mehr als im Jahr zuvor, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mit. Insgesamt gab es 2022 rund 28.125 solcher Hilfen. Der Höchstwert von 28.669 aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 wurde damit aber nicht erreicht, wie es hieß.