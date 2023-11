Sie hatten vorher besprochen, dass sie bei der Nominierung an einem Strang ziehen. Doch da hat Serkan die die Rechnung ohne Aleks gemacht: „Wir wissen ganz genau, dass Serkan hier versucht der neue Alpha zu sein – den neuen Thron an sich zu reißen und uns dafür ausnutzen möchte.“ Und deshalb hält sich Aleks ganz bewusst nicht an die vorherige Absprache mit Serkan. Es kommt zum Streit, bei dem Aleks auch Serkans Familie angreift: „Deine Tochter wird sich für euch schämen in 10 Jahren!“ Hat Aleks damit eine Grenze überschritten? Nein, sagt Aleks, als wir ihn jetzt damit konfrontieren. Wie er seine Aussage rechtfertigt, sehen wir im Video.