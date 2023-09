Medikamenteneinfluss: Mann fährt Schlangenlinien auf A6

Mehr zum Thema

Strobl will Bürger stärker in Krisenübungen einbeziehen Terroranschläge, Überschwemmungen, Cyberattacken - die Bevölkerung muss aus Sicht von Innenminister Thomas Strobl deutlich stärker auf Krisen und Katastrophen vorbereitet werden. Wir müssen immer wieder das Unvorstellbare denken und beüben, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Stuttgart angesichts der bundesweiten Cyber-Krisenübung Lükex 2023, die Mittwoch angelaufen ist. Dabei wird ein harter Cyberangriff von Hackern auf die Regierung und die Verwaltung durchgespielt.