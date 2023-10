Medien: BVB-Talent Brunner vor Rückkehr ins Training

Mehr zum Thema

Transporter fährt auf Leitplanke: Stau auf A43 Ein Unfall auf der Autobahn 43 bei Herne hat am Dienstagmorgen zu einer Vollsperrung der Trasse in Fahrtrichtung Münster geführt. Ein Transporter sei auf die Mittelleitplanke geraten, teilte die Polizei in Dortmund mit. Mitten im Berufsverkehr staute sich der Verkehr auf der von vielen Pendlern genutzten Autobahn in Richtung Münster. Der Unfall mit nur einem beteiligten Fahrzeug wurde der Polizei kurz vor sieben Uhr gemeldet.

Mann findet über tausend Euro und geht zur Wache Ein Mann hat in Warstein ein Bündel mit Geldscheinen auf der Straße gefunden und ist damit noch in der Nacht zur Polizei gegangen. Kurz nach Mitternacht sei der 32-Jährige mit den Scheinen auf der Wache erschienen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Beim Zählen kamen der ehrliche Finder und die Polizeibeamten auf einen Wert von über tausend Euro. Bleibt abzuwarten, ob es jemanden gibt, der das Geld vermisst, erkärte die Polizei. Der Besitzer könne sich gerne bei der Polizei in Warstein melden.