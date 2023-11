Mechanischer Defekt: Gastankbrand mit hoher Stichflamme

Mehr zum Thema

Razzia gegen Islamisten auch in Baden-Württemberg Im Zuge von bundesweiten Durchsuchungen im Umfeld des Trägers der Blauen Moschee in Hamburg war auch die Polizei im Südwesten im Einsatz. Das „Islamische Zentrum Hamburg“ steht im Verdacht, Antisemitismus im Auftrag des Irans zu fördern.