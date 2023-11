McAllister ist CDU-Spitzenkandidat für Europawahl

Mehr zum Thema

Mann stirbt bei Unfall auf A1, zwei weitere schwer verletzt Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 nahe Hollenstedt (Landkreis Harburg) sind ein Mann tödlich und zwei weitere Männer schwer verletzt worden. Zunächst war ein 31 Jahre alter Mann am Samstagmorgen mit seinem Transporter ins Schleudern geraten, wie die Polizei mitteilte. Demnach war er wahrscheinlich bei schlechter Witterung zu schnell unterwegs. Der Transporter stieß in die Mittelschutzplanke und kam auf dem Hauptfahrstreifen zum Stehen. Kurz danach verlor ein 55-Jähriger unmittelbar vor der Unfallstelle ebenfalls die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in den liegengebliebenen Transporter.

28-Jährige stirbt nach Autounfall in Klinik Eine 28 Jahre alte Frau ist am Freitag nach einem Autounfall im Landkreis Grafschaft Bentheim im Krankenhaus gestorben. Die Frau hatte als Beifahrerin in einem Auto gesessen, das am Vormittag aus bislang ungeklärter Ursache von der Landesstraße 68 bei Samern abgekommen und gegen einen Baum geprallt war, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit werden und kam per Hubschrauber in die Klinik, wo sie starb. Der Fahrer des Unfallautos, ein 64-Jähriger, wurde leicht verletzt.