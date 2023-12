MBC kassiert beim 81:86 gegen Hamburg vierte Heimniederlage

Mehr zum Thema

Interaktive Karte für Wege zu Kindertageseinrichtungen Neues Portal am Start: eine interaktive Kartenanwendung des Statistischen Landesamts gibt die Erreichbarkeit von 1816 Kindertageseinrichtungen in Sachse-Anhalt an. Dabei wird die Erreichbarkeit der jeweils nächsten Kindertageseinrichtung zu Fuß, mit dem Fahrrad und mit dem Auto angezeigt, wie das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt am Freitag mitteilte. Im Durchschnitt ist in Sachsen-Anhalt die nächste Kindertageseinrichtung in 14 Minuten mit dem Fahrrad, in 3 Minuten mit dem Auto und in über 30 Minuten zu Fuß zu erreichen.