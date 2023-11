MBC feiert bei Alba Berlin ersten Sieg im 19. Versuch

Mehr zum Thema

SC Magdeburg schlägt Eisenach und ist neuer Spitzenreiter Der SC Magdeburg hat den Patzer der Füchse Berlin in Kiel genutzt und ist neuer Tabellenführer der Handball-Bundesliga. Im Ostduell gegen den ThSV Eisenach setzte sich der SCM am Ende vor 6600 Zuschauern mit 38:31 (24:16) durch. Dabei war Felix Claar bester Magdeburger Schütze mit zwölf Toren, Manuel Zehnder war für Eisenach mit zehn Treffern am erfolgreichsten. Die Eisenacher bleiben mit 7:19 Punkten Tabellenvorletzter.

Festtage der jüdischen Kultur in Magdeburg gestartet Die Festtage der jüdischen Kultur rund um die für Anfang Dezember geplante Eröffnung der Neuen Synagoge haben am Sonntag in Magdeburg begonnen. Sie stünden als Rahmenprogramm für die Synagogeneröffnung besonders im Zeichen des gesellschaftlichen Zusammenhalts, teilte die Stadt Magdeburg mit. Vielfältige Programmpunkte wie Konzerte und Theateraufführungen lüden zum kulturellen Austausch und zur friedlichen Begegnung ein. Mehr als 15 Jahre setzte sich ein zivilgesellschaftliches Bündnis für den Neubau der Synagoge ein. Dank Spenden und Fördergeldern konnte das Projekt realisiert werden. Die Eröffnung ist für den 10. Dezember geplant.