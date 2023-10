Animal-Print hier, floraler Druck da – das ist besonders bei diesem Trend ein No-Go. Schließlich kann das Outfit trotz der wilden Muster schnell bieder wirken, was der Essenz des Maxirock-Trends sehr widersprechen würde. Mode-Fans fokussieren sich aus diesem Grund bewusst auf ein Muster, das das restliche Outfit bestimmt.

Mode-Tipp: Vor allem Leo-Prints erweisen sich seit einiger Zeit als sehr begehrt. Schließlich ist das Muster nicht nur auf sozialen Plattformen, sondern auch auf den Straßen zu sehen. Ein gutes Beispiel für einen entsprechend stylischen Maxirock ist das Modell von Emilia Lay. Das Design ist in Braun- und Schwarz-Tönen gehalten, was die aktuellen Farb-Trends hervorragend reflektiert. Diese Nuancen bieten eine gute Orientierung für die Auswahl des Oberteils. So passt beispielsweise ein neutraler, schwarzer Basic-Rollkragenpullover zum Rock. Da das Top eher zurückhaltend und minimalistisch wirkt, verwandelt sich der Maxirock somit zu einem Statement-Piece.