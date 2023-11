Maut auf Landes- und kommunalen Straßen kommt nicht vor 2027

Mehr zum Thema

Alice Cooper und Scorpions kommen zu Musik-Festival Das Musik-Festival Pinot and Rock hat für sein Line-Up 2024 die Musik-Legenden Alice Cooper und die Scorpions angekündigt. Der US-Künstler und die deutsche Band werden am Samstag, 6. Juli, auf dem Festival in Breisach am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) spielen, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten. Alice Cooper wurde durch Hits wie School's Out und Poison weltberühmt. Bekannte Songs der Scorpions sind etwa Wind of Change und Rock You Like a Hurricane.