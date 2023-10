Matthew Perry: So nimmt Janice Abschied von Chandler

Die Trauer um Matthew Perry (1969-2023) ist groß. Der Schauspieler wurde am Samstag (28. Oktober) tot in seinem Haus in Pacific Palisades in Los Angeles aufgefunden. In den sozialen Medien nehmen zahlreiche Fans und Kollegen Abschied von Perry, der als Chandler Bing in der Sitcom "Friends" (1994 bis 2004) berühmt wurde. Auch Maggie Wheeler (62), die in der Serie seine On-Off-Freundin Janice spielte, meldete sich in einem Instagram-Beitrag zu Wort.

"Was für ein Verlust. Die Welt wird dich vermissen, Mathew Perry", schrieb sie zu einem Foto der beiden aus der NBC-Serie. "Die Freude, die du so vielen in deinem viel zu kurzen Leben gebracht hast, wird weiterleben. Ich fühle mich so sehr gesegnet durch jeden kreativen Moment, den wir geteilt haben." Janice gilt bis heute als absoluter Fanliebling der Serie. Chandler trennt sich schon früh in der Serie von ihr, doch seine Ex-Freundin mit der nasalen Stimme, dem lauten Lachen und dem gern genutzten Ausruf "Oh my God!" taucht immer wieder als Überraschungsgast auf.

Die gesamte "Friends"-Welt trauert um einen ihrer Stars. Warner Bros. Television, das "Friends" produziert hatte, schrieb in einer Stellungnahme: "Wir sind am Boden zerstört, vom Tod von Matthew Perry zu erfahren. Er war ein wahres Geschenk für uns alle. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Lieben und all seinen Fans."

Morgan Fairchild (73), die Chandlers Mutter Nora verkörperte, erklärte in einem Statement bei X: "Ich bin untröstlich über den frühen Tod meines 'Sohnes', Matthew Perry. Der Verlust eines so brillanten jungen Schauspielers ist ein Schock. Ich sende Liebe und Beileid an seine Freunde und Familie, besonders an seinen Vater, John Bennett Perry, mit dem ich für 'Flamingo Road' und 'Falcon Crest' zusammengearbeitet habe."

Paget Brewster (54), die Joeys und Chandlers Freundin Kathy mimte, schrieb zudem bei X: "Er war so wunderbar zu mir in 'Friends' und jedes Mal, wenn ich ihn in den Jahrzehnten danach gesehen habe. Bitte lesen Sie sein Buch. Es war sein Vermächtnis, zu helfen. Er wird aber nicht in Frieden ruhen... Er ist schon zu sehr damit beschäftigt, alle da oben zum Lachen zu bringen."

Die Erfolgsserie "Friends" wurde von 1994 bis 2004 ausgestrahlt. Die Stars der Serie wie Matthey Perry oder Jennifer Aniston (54) verdienten bis zu eine Million US-Dollar pro Folge. 2021 wurde "Friends: The Reunion" gezeigt. Bei dem Special kam der Hauptcast nach mehr als 15 Jahren erneut zusammen und blickte auf die gemeinsame Erfolgsgeschichte zurück.

spot on news