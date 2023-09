Matthäus über Werners Formtief: „Zu stark unter Druck“

Mehr zum Thema

1. FC Magdeburg ohne Jean Hugonet zum 1. FC Nürnberg Ohne seinen Abwehrspieler Jean Hugonet muss Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) sein Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg bestreiten. Der 23-Jährige hatte sich beim 1:1 gegen den SC Paderborn am vergangenen Freitag verletzt. Bei der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag sagte FCM-Trainer Christian Titz, es handle sich um eine strukturelle Muskelverletzung. Auf einen Zeitraum des Ausfalls von Hugonet wollte sich Titz noch nicht festlegen. Wir denken, dass wir Anfang nächster Woche Klarheit haben werden, sagte der Trainer.