Matthäus kritisiert FC Bayern: „Peinlich und beschämend“

Lothar Matthäus hat den FC Bayern nach dem erneuten Pokal-Aus scharf kritisiert. Dass die Münchner durch die Niederlage beim Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken zum vierten Mal in Folge vorzeitig aus dem Cup-Wettbewerb ausgeschieden sind, sei peinlich und beschämend, sagte der 62-Jährige am Donnerstag der Bild. Bayern ist gegen den Zweitligisten Kiel ausgeschieden, hat 0:5 in Gladbach verloren und zu Hause gegen Freiburg. Nun das Spiel in Saarbrücken: Das ist nicht erklärbar. Die Bayern waren am Mittwochabend in der 2. Runde nach einem 1:2 in Saarbrücken gescheitert.

Dafür sieht der Rekord-Nationalspieler auch Trainer Thomas Tuchel verantwortlich. Thomas Tuchel hat sich in Saarbrücken verzockt. Ich hätte an seiner Stelle meine beste Elf aufgeboten und nach 50, 60 Minuten rotiert, sagte Matthäus. Harry Kane überhaupt nicht zu bringen und dann auszuscheiden - das ist unglücklich. Auf der anderen Seite standen genug erfahrene Spieler auf dem Feld, die diese Partie gewinnen müssen.