Matthäus erklärt Zwist mit Tuchel für beendet

Polarlichter färben den Himmel bunt In Teilen Bayerns waren in der Nacht auf Montag Polarlichter zu sehen. So erstrahlte der Nachthimmel zum Beispiel über dem oberbayerischen Walchensee rot gefärbt. Vor allem in ländlichen Regionen waren die Lichter gut zu sehen. Bereits im September und im April hatte es in Deutschland Sichtungen von Nordlichtern gegeben.