Matchglück und Mittel fehlen: Aue verliert gegen Regensburg

Mehr zum Thema

FC Erzgebirge Aue: Erste Heimniederlage Der FC Erzgebirge Aue hat die erste Heimniederlage in dieser Saison hinnehmen müssen. Vor 10.533 Zuschauern im heimischen Erzgebirgsstadion unterlag der Fußball-Drittligist Jahn Regensburg mit 0:1 (0:0). Robin Ziegele brachte den Gästen in der 74. Minute durch ein Kopfballtor den Sieg.