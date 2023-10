Massimo trifft doppelt: VfB gewinnt gegen Wiesbaden

Mehr zum Thema

Freiburg gleicht spät aus: 2:2 gegen Basel Ohne die beiden Leistungsträger Ritsu Doan und Lucas Höler ist der Fußball-Bundesligist SC Freiburg in einem Testspiel gegen den FC Basel zu einem späten Unentschieden gekommen. Doan fehlte beim 2:2 (0:2) am Donnerstag wegen einer Zahn-Operation, Höler musste aufgrund eines Infekts passen. Matthias Ginter, der bei der 0:3-Niederlage beim FC Bayern München erkrankt passen musste, konnte wieder mitwirken und erzielte den ersten SC-Treffer (63. Minute). In der Nachspielzeit glich Philip Fahrner aus.

Später Gegentreffer: Heidenheim verliert gegen Fürth Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim hat im Testspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth eine Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Frank Schmidt unterlag am Donnerstag dem Zweitligisten mit 0:1 (0:0). Den einzigen Treffer erzielte Dickson Abiama in der 85. Minute. Heidenheims Coach nutzte die Möglichkeit, um dem einen oder anderen Spieler Einsatzminuten zu ermöglichen, der in der Liga bisher seltener zum Zuge kam.