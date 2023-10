Massenunfall bei Starkregen auf A1: Sechs Verletzte

Mehr zum Thema

„Die Supermilf“: Verona Pooth bringt neues Buch heraus Verona Pooth (55), Entertainerin und Werbeikone, bringt ein neues Buch heraus. Es trägt den Titel Die Supermilf und soll am 18. Oktober erscheinen. Gleich zu Beginn deutet Pooth dabei die aus der Pornografie stammende Abkürzung Milf (Mother i'd like to fuck) um zur Mitten Im Leben Frau.

Nguyen-Kim hält Vorlesung an Uni Duisburg-Essen Die promovierte Chemikerin und langjährige YouTuberin Mai Thi Nguyen-Kim (maiLab) wird sogenannte Mercator-Professorin an der Universität Duisburg-Essen (UDE). Im November hält sie eine damit verbundene Vorlesung am Campus Duisburg. Wir freuen uns sehr, dass wir die außergewöhnliche Wissenschaftsjournalistin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim als Mercator-Professorin gewinnen konnten, sagte Rektorin Barbara Albert am Freitag laut einer Mitteilung der Universität.