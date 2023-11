Masseneintritt in Berliner Linke

Mehr zum Thema

BGH stützt Mieter: Wohnung darf teils untervermietet werden Ein Mieter darf grundsätzlich Teile seiner Wohnung untervermieten, um damit seine Mietkosten zu verringern. Das sei als berechtigtes Interesse zu werten und damit zulässig, hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss bekräftigt. Es sei außerdem nicht relevant, ob der Mieter die Wohnung als Haupt- oder Nebenwohnsitz nutze, so der Senat.

Mit Vollmacht 550.000 Euro einer Frau veruntreut: Anklage Mit Hilfe einer Vollmacht soll ein 60-jähriger Mann das Vermögen einer alten Frau veruntreut und ihr rund 550.000 Euro gestohlen haben. Die Staatsanwaltschaft klagte den Mann nun unter anderem wegen gewerbsmäßiger Untreue in insgesamt 31 Fällen vor dem Amtsgericht Tiergarten an, wie am Dienstag mitgeteilt wurde.