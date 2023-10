Maskenaffäre: Steuer-Verfahren gegen Tandler gestartet

Mehr zum Thema

Wirecard-Prozess: Aufsichtsratschef als Zeuge Im Münchner Wirecard-Prozess soll am Mittwoch (9 Uhr) ein wichtiger Zeuge aussagen: der frühere Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Eichelmann. Der Manager leitete das Kontrollgremium in den letzten zwölf Monaten vor der Wirecard-Milliardenpleite im Sommer 2020. Bei der Zeugenvernehmung Eichelmanns wird es maßgeblich um die Rolle des wegen Milliardenbetrugs angeklagten früheren Vorstandschefs Markus Braun gehen. Dabei geht es um die Frage, ob Braun die Arbeit der Aufsichtsräte behinderte und gegen deren Aufforderungen verstieß.