Maschinenbauer Dürr senkt Prognose für 2024

Deutschlands ältester Zimmererverband feiert 125. Jubiläum Der nach eigenen Angaben älteste deutsche Zimmererverband wurde 1898 im Deutschen Kaiserreich gegründet - 125 Jahre später wird das Jubiläum öffentlich in Freiburg gefeiert. Geplant sei an diesem Samstag ein Fest in der Freiburger Innenstadt, teilte der Verband Holzbau Baden am Donnerstag in der Schwarzwaldmetropole mit.