Und plötzlich zeigt die Waage viel mehr an als früher an – für viele eine absolute Horrorvorstellung. Aber nicht für Angela Lanz! Für sie ist das ein Zeichen des Erfolgs. Wer die Ex-Partnerin von Moderator Markus Lanz in den sozialen Medien verfolgt, weiß, dass sie eine absolute Sportskanone ist. Und das harte Training zahlt sich jetzt aus…

Lese-Tipp: Nach zwölf Jahren: Überraschendes Ehe-Aus bei Markus Lanz

„In den letzten anderthalb Jahren bin ich von intensiven HIIT- und Cardio-Trainingseinheiten zum Arbeiten mit schweren Gewichten und zum Schieben von Schlitten übergegangen“, hält sie in einem Instagram-Post fest.