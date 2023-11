Mario Voigt als Thüringer CDU-Spitzenkandidat nominiert

Partei- und Fraktionschef Mario Voigt ist am Samstag auf einem Parteitag in Mühlhausen als CDU-Spitzenkandidat für die Thüringer Landtagswahl 2024 nominiert worden. Die Abstimmung für den 46-Jährigen fiel einstimmig aus. Voigt gilt seit langem als potenzieller Herausforderer von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bei der Wahl voraussichtlich am 1. September 2024. Die Kandidatenliste, bei der Voigt dann Anspruch auf Platz eins hat, will die CDU erst Ende Februar 2024 wählen.

Nominiert wurde auf dem Parteitag auch die Thüringer Spitzenkandidatin für die Europawahl. Die 60 Jahre alte Erfurterin Marion Walsmann, die bereits Abgeordnete des Europaparlaments ist, wurde einstimmig nominiert.

Die CDU will auf dem Parteitag in Mühlhausen die Weichen für den Wahlkampf im kommenden Jahr stellen. In Thüringen stehen Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen an.