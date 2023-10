Voller Freude reckt Verena Kerth ihren Brautstrauß aus weißen Rosen in den azurblauen Himmel der US-Wüstenmetropole Las Vegas. An ihrer Seite ihr offenbar gerade angetrauter Ehemann Marc Terenzi, der einen Arm um seine Partnerin legt und den anderen ebenfalls begeistert gen Himmel streckt.

Lese-Tipp: Wie romantisch! Hier geht Marc Terenzi vor Verena Kerth auf die Knie

Sie trägt ein bodenlanges, weißes Dirndl – er trägt bayerische Lederhosen zu weißem Hemd unter weißer Weste mit weißer Rose am Revers. Das untrüglichste Zeichen? Die berühmte „A Little White Chapel“ im Hintergrund, DIE bekannte Hochzeitslocation in Las Vegas. Hier haben auch schon Weltstars wie Jennifer Lopez (54) und Britney Spears (41) geheiratet – jetzt auch Terenzi und Kerth?