Manuela Schwesig hält Antrittsrede als Bundesratpräsidentin

Landessynode der Nordkirche: Landesrabbiner predigt erstmals Am Freitag kommt in Lübeck-Travemünde die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) zu ihrer zweitägigen Sitzung zusammen. Im Mittelpunkt des Eröffnungsgottesdienstes am Freitag (10.00 Uhr) werden nach Angaben der Synode die Themen Krieg und Terror im Nahen Osten stehen.