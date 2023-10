Mannheim: Brauchen Verbindung zum Flughafen Frankfurt

Mehr zum Thema

RTL

Mutter von mutmaßlich verschleppter Deutschen: Hilferuf Mit einem Hilfsappell hat sich die Mutter der mutmaßlich von Hamas-Terroristen verschleppten Shani Louk in einem neuen Video zu Wort gemeldet. Wir bitten - nein, wir verlangen von der deutschen Regierung, dass sie schnell handelt, sagte die Mutter der 22-Jährigen in einer Videobotschaft, die am Dienstag im Internet verbreitet wurde. Dies ist wirklich mein verzweifelter Aufruf an das ganze Land Deutschland mir zu helfen, meine Shani wieder nach Hause gesund zurückzubekommen.

Armverletzung: Adler vorerst ohne Eishockey-Profi Plachta Die Adler Mannheim müssen in den kommenden Partien auf ihren Topscorer Matthias Plachta verzichten. Der 32-Jährige hat sich im Heimspiel gegen die Augsburger Panther (5:4 nach Penaltyschießen) am vergangenen Sonntag eine Blessur am Arm zugezogen, teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mit. Wie lange Plachta genau ausfällt, ist noch unklar. Am Mittwoch (19.30 Uhr) treten die Adler in der Champions Hockey League gegen die Rouen Dragons aus Frankreich an.