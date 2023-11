Mann wirft mit Schottersteinen und sorgt für S-Bahnausfälle

Ein 27 Jahre alter Mann hat im S-Bahnhof Friedrichsberg im Hamburger Stadtteil Dulsberg mit Schottersteinen auf Bahnmitarbeiter geworfen und so für einige Zugausfälle und Verspätungen gesorgt.

Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, war der Mann am Tag zuvor ohne Fahrschein in der S-Bahn angetroffen worden. Nach Verlassen des Zuges sprang er in das Gleis und bewarf die Mitarbeiter, die er aber verfehlte.

Die Linie S11 musste für 30 Minuten gesperrt werden. Nach Auskunft der Bundespolizei waren 61 Züge von Verspätungen und Ausfällen durch den Vorfall betroffen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.