Mann wirft Fernseher aus Fenster und spuckt Polizisten an

Mehr zum Thema

Pedelecfahrer von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt Beim Überqueren der Fahrbahn ist ein 74-jähriger Pedelecfahrer in Kleve von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei vom Radweg unvermittelt nach links auf die Straße gefahren, um diese zu überqueren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei sei es am Samstag zur Kollision mit dem Wagen eines 58-Jährigen gekommen, der noch versucht hatte, auszuweichen. Der 74-Jährige sei in ein Krankenhaus in den Niederlanden gebracht worden und schwebe in Lebensgefahr. Auch der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Mann versprüht Reizgas in Bus und verletzt vier Fahrgäste In einem Linienbus in Herne hat ein 25-Jähriger Reizgas versprüht und damit vier Menschen leicht verletzt. Der Mann soll am Samstagabend zudem versucht haben, eingesetzte Beamten unter anderem durch Tritte anzugreifen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend sei der 25-Jährige in Gewahrsam genommen worden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die vier Fahrgäste erlitten den Angaben zufolge Atembeschwerden.