Mann wird von Auto erfasst und meterweit weggeschleudert

52 Fahrzeuge vor Autohaus zerkratzt: Sechsstelliger Schaden 52 Autos hat ein unbekannter Täter in Rottweil beschädigt und dadurch einen Schaden in mindestens sechsstelliger Höhe angerichtet. Die Fahrzeuge standen auf dem Hof eines Autohauses, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie wurden in der Nacht zum Freitag mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Hof ist den Angaben zufolge frei zugänglich. Die Polizei ermittelt nun.

16-Jähriger angegriffen und gegen Auto geworfen Bei einer Auseinandersetzung am Ulmer Hauptbahnhof sind ein Jugendlicher und ein Mann verletzt worden. Zunächst habe ein 19-Jähriger dem Jugendlichen am Freitagabend grundlos ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Mann habe den 16-Jährigen außerdem gegen ein fahrendes Auto geworfen.