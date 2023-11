Mann wird nach Autobahnunfall von Wagen erfasst und getötet

Mehr zum Thema

Seltener Goldschakal im Spessart nachgewiesen In Hessen ist erneut ein Goldschakal nachgewiesen worden. Genetische Spuren des Raubtieres seien an zwei toten Schafen im Main-Kinzig-Kreis gefunden worden, sagte Susanne Jokisch vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Montag. Daneben habe es Fuchsspuren an den Kadavern gegeben. Wie genau die Schafe zu Tode kamen, sei noch ungeklärt, erläuterte Jokisch. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall aus Biebergemünd berichtet.