MSC: In kleinen Schritten zu Kauf von HHLA-Anteilen Die Stadt Hamburg will den Hafenlogistiker HHLA künftig gemeinsam mit der weltgrößten Containerreederei führen. Ein Angebot des Schweizer Unternehmens MSC für HHLA-Anteile liegt seit einiger Zeit vor. Ob genügend Aktionäre zugreifen, ist noch offen.