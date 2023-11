Mann wird bei Frontalzusammenstoß lebensgefährlich verletzt

Mehr zum Thema

Mann erleidet bei Angriff lebensgefährliche Verletzungen Ein Mann ist im Kieler Stadtteil Gaarden angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Der 23-Jährige sei in der Nacht zum Donnerstag von einer vierköpfigen Gruppe angegangen worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Gruppe habe nach Angaben einer Augenzeugin auf den Mann eingetreten und eingeschlagen. Alarmierte Beamte stellten an dem Verletzten auch Stich- und Schnittwunden an Oberkörper und Kopf fest. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und schwebte zunächst in Lebensgefahr.