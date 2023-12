Mann wegen massiver Nachstellungen einer Frau vor Gericht

Weil er einer ihm völlig unbekannten Frau massiv nachgestellt haben soll, hat sich von heute an (12.00 Uhr) ein 66 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Die Anklage legt ihm zur Last, die wesentlich jüngere Frau im Zeitraum 2021/22 in vielfältiger Weise telefonisch und an ihrem Arbeitsplatz belästigt zu haben. Auch eine zwischenzeitliche Geldstrafe sowie Kontaktverbote sollen ihn nicht davon abgehalten haben, weitere Taten zu begehen.

In dem Prozess vor der Kleinen Strafkammer geht es um eine erstinstanzliche Bewährungsstrafe von neun Monaten, gegen die der Angeklagte Berufung eingelegt hatte. (AZ 3350 Js 228454/21)