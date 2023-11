Mann wegen antisemitischer Parolen verurteilt

Mehr zum Thema

Messtechnik von Blitzer gestohlen Unbekannte Täter haben Messtechnik von einem Blitzer in Langenzenn (Landkreis Fürth) gestohlen. Ein Techniker, der in der Nähe der Messstelle war, habe ein Problem mit der Verbindung bemerkt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei einer Prüfung habe der Techniker festgestellt, dass am Dienstag Teile der Messtechnik gestohlen worden waren. Ob der Dieb jemand war, der selber geblitzt wurde, oder ob jemand die Gelegenheit am Schopf gepackt hat, könne man nicht sagen, sagte ein Sprecher der Polizei.