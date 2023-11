Mann von U-Bahn erfasst und schwer verletzt

Ein Fußgänger ist am frühen Samstagmorgen von einer anfahrenden U-Bahn in Dortmund erfasst und schwer verletzt worden. Er hatte nach Polizeiangaben die Schienen überqueren wollen. Warum es zu dem Zusammenstoß mit der Bahn kam, war zunächst noch unklar. Rettungskräfte bargen den schwer verletzten Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die U-Bahnlinie, die an dem Unfallort überirdisch verkehrt, wurde kurzzeitig gesperrt, teilte die Feuerwehr mit.