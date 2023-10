Mann von Straßenbahn erfasst: Schwer verletzt

Mehr zum Thema

Mutter soll zweijährigen Sohn getötet haben Eine 24 Jahre alte Mutter soll in Berlin-Gesundbrunnen ihren zweijährigen Sohn getötet haben. Die Ermittler gehen von einem erweiterten Suizid aus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Der Ehemann und Vater habe die Frau und das Kind am frühen Montagnachmittag leblos in der Wohnung gefunden, hieß es. Trotz eingeleiteter Reanimation sei der Junge noch vor Ort gestorben. Die Mutter kam ins Krankenhaus. Sie befinde sich außer Lebensgefahr, teilten die Behörden weiter mit. Zum genauen Hergang lägen noch keine Erkenntnisse vor, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Nachmittag. Auch, ob gegen die Frau nun ein Haftbefehl ergeht, blieb zunächst offen.

173 Schleusungen am Wochenende in Grenzregion zu Polen Die Polizei hat am Wochenende insgesamt 173 unerlaubte Einreisen in der Grenzregion zu Polen aufgedeckt. Allein in Forst (Landkreis Spree-Neiße) wurden von der Bundespolizei nach Angaben vom Montag insgesamt 115 Menschen aufgegriffen, die illegal eingereist waren. Demnach handelte es sich überwiegend um syrische und türkische Staatsangehörige im Alter zwischen einem und 46 Jahren.

