Mann von Brücke gestoßen: Mutmaßlicher Täter vor Haftrichter

Keine pro-palästinensische Demo nach Verbot in München Anders als am Freitag ist das Verbot einer pro-palästinensischen Demonstration am Samstag in München eingehalten worden. Es war gar nichts, berichtete ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Nachmittag. Die potenziellen Teilnehmer hätten Bescheid gewusst, dass die Versammlung untersagt worden sei. Die Verantwortlichen hätten zugesagt, nicht dennoch für die Veranstaltung zu werben.