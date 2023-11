Mann verletzt zwei Polizisten in Regensburg

Mehr zum Thema

Feuer in leerem Flüchtlingsheim: Brandstiftung möglich Nach dem Brand in einer im Bau befindlichen Flüchtlingsunterkunft in Mittelfranken halten die Ermittler Brandstiftung als Ursache für möglich. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die Container der Einrichtung in Wassertrüdingen (Landkreis Ansbach) noch nicht an das Stromnetz angeschlossen, weshalb die Polizei einen technischen Defekt weitestgehend ausschloss. Es ermittele der Staatsschutz, sagte eine Sprecherin der Polizei.