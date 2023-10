Mann verletzt Türsteher mit Reizgas

Mehr zum Thema

Senior wirft Fremden mithilfe von Bratpfanne aus der Wohnung Mithilfe einer Bratpfanne hat ein 86-Jähriger in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) einen Unbekannten aus seiner Wohnung in einer Seniorenwohnanlage geworfen. Ein Mann mit Handschuhen und einem Blumenstrauß habe bei dem Rentner an der Tür geklingelt und direkt die Wohnung betreten, als der Bewohner die Tür öffnete, heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Montag.