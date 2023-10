Mann überschlägt sich mit Schlepper und wird schwer verletzt

Ein 32-Jähriger ist bei Waldarbeiten im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mit einem Schlepper einen Hang hinunter gestürzt. Dabei habe sich der Mann mit dem Arbeitsgerät mehrfach überschlagen und sei schwer verletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Zuvor hatte die Ostthüringer Zeitung online berichtet. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Dienstagnachmittag im Schwarzatal.