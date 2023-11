Mann überfällt Tankstelle und bedroht Angestellte mit Waffe

Mehr zum Thema

Bauernverband begrüßt Vertagung über Pestizideinsatz Der hessische Bauernverband hat begrüßt, dass eine EU-Verordnung zu Unkraut- und Schädlingsvernichtungsmitteln in der EU nicht zustande gekommen ist. Der Einsatz sollte deutlich reduziert werden, um die Umwelt zu schützen. Das Vorhaben ist am Mittwoch im Europaparlament aber gescheitert. Ebenso wurde ein Antrag abgelehnt, das Gesetz im zuständigen Ausschuss nachzuverhandeln. Damit liegt das Vorhaben erstmal auf Eis.