Mann überfällt Tankstelle mit Küchenmesser

Ein Mann hat in Friedrichsdorf im Rhein-Main-Gebiet mit einem längeren Küchenmesser eine Tankstelle überfallen. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, stahl der Mann am Dienstag dabei die Tageseinnahmen im mittleren dreistelligen Bereich und floh anschließend zu Fuß. In der Tankstelle habe sich zum Zeitpunkt der Tat ein Angestellter befunden, er wurde nicht verletzt. Die Ermittlungen laufen.