Mann überfällt Supermarkt mit Schusswaffe: Verletzt Zeugen

Ein maskierter Mann hat einen Supermarkt im Kreis Recklinghausen überfallen und die Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht. Der Täter war nach dem Raub am Dienstagabend in Gladbeck mit einem Fahrrad geflüchtet, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge wurde er von einem Passanten verfolgt, der versuchte, ihn festzuhalten. Dabei sei er von dem Räuber verletzt worden. Der Zeuge musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Wie viel Geld der Täter gestohlen hatte, war zunächst unklar. Die Polizei bittet nun um Hinweise.