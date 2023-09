Mann tötete Betreuer: Urteil rechtskräftig

Mehr zum Thema

Zoll deckt illegale Beschäftigung auf Baustelle auf Zollbeamte haben in Saarbrücken die illegale Beschäftigung von sechs Männern auf einer Baustelle aufgedeckt. Wie ein Sprecher des Hauptzollamts am Freitag in Saarbrücken mitteilte, stießen die Beamte am Mittwoch beim Betreten der Baustelle auf zwölf Arbeiter. Sechs von ihnen sollen daraufhin versucht haben zu flüchten. Die Beamten konnten ihre Flucht allerdings verhindern.

Autobeifahrer zieht 13-jähriger Radfahrerin an den Haaren Ein junges Mädchen ist beim Radfahren vom Beifahrer eines überholenden Autos durch das Fenster an den Haaren gerissen worden. Nach Polizeiangaben vom Freitag ereignete sich der Vorfall am Donnerstagnachmittag im Gerolsteiner Stadtteil Büscheich. Bevor es zu einem Unfall kommen konnte, ließ der Unbekannte die 13-Jährige wieder los.