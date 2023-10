Mann stürzt nahe der Bastei in die Tiefe und stirbt

Ein 20-Jähriger ist am Sonntag nahe der Bastei im Elbsandsteingebirge in den Tod gestürzt. Der junge Mann war mit anderen Menschen an einem Aussichtspunkt unterwegs und aus zunächst ungeklärter Ursache rund 60 Meter in die Tiefe gefallen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Für ihn kam jeder Hilfe zu spät. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich um einen Unfall. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es laut Polizei derzeit nicht.